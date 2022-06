F1, perché Charles Leclerc è stato penalizzato 2 volte e qual è la tattica della Ferrari sui motori (Di domenica 19 giugno 2022) La Ferrari è andata per gradi, cumulando una dopo l’altra le penalità di Charles Leclerc nel Gran Premio del Canada. Venerdì si è rimasti nei limiti imposti dal regolamento, montando una serie di componenti nuove a eccezione del turbo, in quanto quello usato a Baku è ancora abile e arruolabile. Dopodiché si è annunciata la decisione di sostituire la centralina sulla power unit usata durante le prime due sessioni di prove libere, incassando un fardello di 10 posizioni in griglia. In realtà, a ridosso delle qualifiche, quanto usato sino a quel momento è stato rimosso dalla F1-75, sulla quale è stata installata un’unità motrice completamente nuova. Motore termico, MGU-H, MGU-K e scarichi sono stati aggiunti alla “lista della spesa” da presentare alla Fia. Dunque, la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Laè andata per gradi, cumulando una dopo l’altra le penalità dinel Gran Premio del Canada. Venerdì si è rimasti nei limiti imposti dal regolamento, montando una serie di componenti nuove a eccezione del turbo, in quanto quello usato a Baku è ancora abile e arruolabile. Dopodiché si è annunciata la decisione di sostituire la centralina sulla power unit usata durante le prime due sessioni di prove libere, incassando un fardello di 10 posizioni in griglia. In realtà, a ridosso delleifiche, quanto usato sino a quel momento èrimosso dalla F1-75, sullae è stata installata un’unità motrice completamente nuova. Motore termico, MGU-H, MGU-K e scarichi sono stati aggiunti alla “listaspesa” da presentare alla Fia. Dunque, la ...

