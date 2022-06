F1, pagelle GP Canada 2022: Verstappen non sbaglia niente, Sainz si rivaluta, Leclerc rimonta senza brillare (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen vince e scappa via in classifica generale al termine del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal il campione del mondo in carica precede un coriaceo Carlos Sainz e un ritrovato Lewis Hamilton, mentre la rimonta di Charles Leclerc si ferma al quinto posto, alle spalle di George Russell. Gli spunti non sono certo mancati sulla pista intitolata a Gilles Villeneuve, per cui andiamo a consegnare le pagelle della gara canadese. LE pagelle DEL GP DEL Canada 2022 – F1 MAX Verstappen (Red Bull) 10: non è certo la sua prima vittoria dell’anno, figuriamoci della carriera, ma oggi ha dato una dimostrazione di cosa voglia dire essere un ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Maxvince e scappa via in classifica generale al termine del Gran Premio del, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal il campione del mondo in carica precede un coriaceo Carlose un ritrovato Lewis Hamilton, mentre ladi Charlessi ferma al quinto posto, alle spalle di George Russell. Gli spunti non sono certo mancati sulla pista intitolata a Gilles Villeneuve, per cui andiamo a consegnare ledella gara canadese. LEDEL GP DEL– F1 MAX(Red Bull) 10: non è certo la sua prima vittoria dell’anno, figuriamoci della carriera, ma oggi ha dato una dimostrazione di cosa voglia dire essere un ...

