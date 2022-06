F1 | la ‘vera’ griglia di partenza del GP del Canada e com’è cambiata con le penalizzazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) Tra una penalità e l’altra, la formazione delladidel Gran Premio delè stata di complicata comprensione. I grattacapi sono cominciati quando, venerdì, Alpha Tauri ha annunciato l’omologazione della quarta power unit per Yuki Tsunoda. Il giapponese ha così avuto la certezza di partire da fondo. Poi c’è stata la sanzione arrivata “per gradi” in casa Ferrari, con Charles Leclerc inizialmente affardellato da una penalità di 10 posizioni per il cambio centralina, rivelatasi poi una sorta di pro-forma perché il monegasco ha successivamente omologato a sua volta la quarta unità motrice del 2022, trovandosi quindi nella medesima situazione dell’asiatico. Quindi il ventiquattrenne del Principato e il ventiduenne nipponico hanno cominciato la qualifica sapendo di giocarsi la diciannovesima e la ...