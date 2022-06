F1, il miglior Carlos Sainz della stagione. Lotta alla pari con Verstappen e ritrova morale (Di domenica 19 giugno 2022) Carlos Sainz batte finalmente un colpo e si rende protagonista della miglior gara stagionale, Lottando alla pari con Max Verstappen ma dovendosi accontentare di un secondo posto al termine del Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Rossa questo weekend sembra aver finalmente trovato un feeling ottimale con la F1-75 sull’asciutto, e a conti fatti la sua prima vittoria in carriera è sfumata al sabato con il terzo posto in qualifica su asfalto bagnato. Il 27enne di Madrid ha messo in evidenza un passo gara estremamente competitivo anche a confronto con la Red Bull di un Max Verstappen in stato di grazia, ma nel finale l’olandese è stato impeccabile e la velocità ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)batte finalmente un colpo e si rende protagonistagara stagionale,ndocon Maxma dovendosi accontentare di un secondo posto al termine del Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnoloRossa questo weekend sembra aver finalmente trovato un feeling ottimale con la F1-75 sull’asciutto, e a conti fatti la sua prima vittoria in carriera è sfumata al sabato con il terzo posto in qualifica su asfalto bagnato. Il 27enne di Madrid ha messo in evidenza un passo gara estremamente competitivo anche a confronto con la Red Bull di un Maxin stato di grazia, ma nel finale l’olandese è stato impeccabile e la velocità ...

