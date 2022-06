F1 Gp Canada 2022, Verstappen vince davanti a Sainz e Hamilton (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader iridato, precede la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quarta piazza per la McLaren del britannoco George Russell. Quinta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco risale dalla 19esima posizione di partenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Maxil Gp del, nono appuntamento del Mondialedi Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader iridato, precede la Ferrari dello spagnolo Carlose la Mercedes del britannico Lewis. Quarta piazza per la McLaren del britannoco George Russell. Quinta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco risale dalla 19esima posizione di partenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

