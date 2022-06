F1, GP Canada 2022. Verstappen: “Gara entusiasmante, ultimi giri divertenti” (Di domenica 19 giugno 2022) “La safety car non ha aiutato, loro erano molto veloci in Gara ed era difficile per me. È stato davvero entusiasmante, ho dato tutto e Sainz ha fatto la stessa cosa: col Drs è più facile attaccare ma gli ultimi giri sono stati divertenti”. Queste le parole di Max Verstappen, vincitore del Gran Premio del Canada di Formula 1. “Per fortuna quest’anno siamo veloci nel rettilineo – prosegue l’olandese della Red Bull – Loro avevano gomme più fresche, avrei preferito più attaccare che difendere ma è andata bene lo stesso”. L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE LE PAGELLE DEL GP SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “La safety car non ha aiutato, loro erano molto veloci ined era difficile per me. È stato davvero, ho dato tutto e Sainz ha fatto la stessa cosa: col Drs è più facile attaccare ma glisono stati”. Queste le parole di Max, vincitore del Gran Premio deldi Formula 1. “Per fortuna quest’anno siamo veloci nel rettilineo – prosegue l’olandese della Red Bull – Loro avevano gomme più fresche, avrei preferito più attaccare che difendere ma è andata bene lo stesso”. L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE LE PAGELLE DEL GP SportFace.

