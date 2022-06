F1, GP Canada 2022. Troppe “onde” per difendersi, Alonso penalizzato perde due posizioni (Di domenica 19 giugno 2022) La domenica era già stata decisamente amara per Fernando Alonso nell’ambito del GP del Canada 2022, che a causa di una scelta di strategia sbagliata, si è visto scivolare dalle mani tutto quanto di buono fatto il sabato, passando dalla seconda casella guadagnata nelle qualifiche alla settima al traguardo. Ma per lo spagnolo è arrivato un ulteriore schiaffo morale al termine dell’investigazione effettuata dalla Direzione Gara. Convocato insieme a Bottas dopo la gara, gli steward della F1 hanno deciso di comminare al pilota della Alpine cinque secondi di penalità, per aver effettuato, nel passaggio tra curva 10 e 12 del penultimo giro, troppi cambi di traiettoria nel tentativo di difendersi dagli attacchi del finlandese dell’Alfa Romeo. A causa di questa decisione, Alonso perde due ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) La domenica era già stata decisamente amara per Fernandonell’ambito del GP del, che a causa di una scelta di strategia sbagliata, si è visto scivolare dalle mani tutto quanto di buono fatto il sabato, passando dalla seconda casella guadagnata nelle qualifiche alla settima al traguardo. Ma per lo spagnolo è arrivato un ulteriore schiaffo morale al termine dell’investigazione effettuata dalla Direzione Gara. Convocato insieme a Bottas dopo la gara, gli steward della F1 hanno deciso di comminare al pilota della Alpine cinque secondi di penalità, per aver effettuato, nel passaggio tra curva 10 e 12 del penultimo giro, troppi cambi di traiettoria nel tentativo didagli attacchi del finlandese dell’Alfa Romeo. A causa di questa decisione,due ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEE ??Che gara in Canada I risultati ? - SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : Formula 1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP Canada a Montreal #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - SkySport : RT @SkySportF1: ?? 'E' una stagione dove bisogna essere sempre all'attacco' ?? Le parole di Mattia Binotto a fine gara in Canada I risultati… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? 'Gara divertente, 5° il miglior risultato possibile' ?? Le parole di Charles Leclerc fine gara in Canada I risultati ? htt… -