F1 GP Canada 2022, Mekies: "Sainz poteva fare secondo, su Leclerc pensiamo di avere ragione" (Di domenica 19 giugno 2022) "Sicuramente una qualifica complessa per tutti e anche per noi che concorrevamo con una sola monoposto. Oggi probabilmente Verstappen ne aveva di più e la sua pole ci sta. Penso che Sainz fosse vicino e poteva anche centrare il secondo posto, un errore all'ultimo giro gli è costato la seconda fila". Lo ha detto il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, a Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada di F1: "Abbiamo deciso di montare il quarto motore sulla macchina di Leclerc perché non abbiamo avuto tempo da Baku fino a qui per risolvere il problema del motore. Abbiamo pensato che la pista sia favorevole per una rimonta, scopriremo se abbiamo avuto ragione". SportFace.

