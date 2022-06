F1, Christian Horner: “Verstappen oggi è stato impressionante! Peccato per Perez, ma domani potrà risalire” (Di domenica 19 giugno 2022) Christian Horner analizza in maniera agrodolce l’andamento delle Red Bull al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, Max Verstappen ha centrato una splendida pole position (la seconda della stagione) mentre Sergio Perez ha chiuso il suo sabato già nella Q2, suo malgrado contro le barriere di protezione di curva 3. Le condizioni meteo, che sono passate dalla pioggia battente all’asciutto, hanno rappresentato un banco di prova non di poco conto per i piloti, con il campione del mondo che, tuttavia, ha saputo sfruttare le sue indubitabili doti sul bagnato per conquistare una prima posizione di grande importanza. Il suo commento al termine della Q3: “Le qualifiche di Max ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)analizza in maniera agrodolce l’andamento delle Red Bull al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, Maxha centrato una splendida pole position (la seconda della stagione) mentre Sergioha chiuso il suo sabato già nella Q2, suo malgrado contro le barriere di protezione di curva 3. Le condizioni meteo, che sono passate dalla pia battente all’asciutto, hanno rappresentato un banco di prova non di poco conto per i piloti, con il campione del mondo che, tuttavia, ha saputo sfruttare le sue indubitabili doti sul bagnato per conquistare una prima posizione di grande importanza. Il suo commento al termine della Q3: “Le qualifiche di Max ...

