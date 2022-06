F.1, GP Canada - Verstappen vince a Montreal. Sainz e Hamilton sul podio (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Canada, nona prova del Mondiale di Formula 1, ed è sempre più leader del campionato. L'olandese della Red Bull non ha avuto rivali durante i 70 giri di gara e solo nel finale è stato insidiato dalla Ferrari di Carlos Sainz, avvicinatosi grazie all'intervento della Safety Car. Il ferrarista non ha però mai avuto lo spunto di tentare un vero attacco, pur rimanendo attaccato al suo rivale. Per lo spagnolo arriva comunque una seconda posizione, impreziosita dal punto aggiuntivo del giro più veloce in gara, che fa comunque morale dopo i risultati negativi delle gare passate. Sorriso stampato in volto per Lewis Hamilton che torna sul podio. Così tra i primi dieci. Con Hamilton sorridente sul podio e George Russell subito dietro, la ... Leggi su quattroruote (Di domenica 19 giugno 2022) Maxha vinto il Gran Premio del, nona prova del Mondiale di Formula 1, ed è sempre più leader del campionato. L'olandese della Red Bull non ha avuto rivali durante i 70 giri di gara e solo nel finale è stato insidiato dalla Ferrari di Carlos, avvicinatosi grazie all'intervento della Safety Car. Il ferrarista non ha però mai avuto lo spunto di tentare un vero attacco, pur rimanendo attaccato al suo rivale. Per lo spagnolo arriva comunque una seconda posizione, impreziosita dal punto aggiuntivo del giro più veloce in gara, che fa comunque morale dopo i risultati negativi delle gare passate. Sorriso stampato in volto per Lewische torna sul. Così tra i primi dieci. Consorridente sule George Russell subito dietro, la ...

