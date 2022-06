Europei Ginnastica Ritmica | Raffaeli storica con due ori e un argento

Pubblicità

L'Italia si consola dopo il furto subito ieri nel concorso generale agli2022 diritmica. Le Farfalle hanno conquistato la medaglia d'oro nella Finale di Specialità con i cinque cerchi: ieri si erano viste clamorosamente defraudate di un titolo che ...La ginnasta di Chiaravalle sale sul primo gradino del podio nel cerchio e alle clavette. Seconda alla palla Sofia Raffaeli storica ai campionatidiritmica in corso a Tel Aviv . L'atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato vince la medaglia d'oro nel cerchio e nelle clavette e conquista un argento nella palla . Con 36 ... Ginnastica: Ritmica. Doppio oro per le Farfalle azzurre agli Europei La Nazionale sul tetto continentale grazie alle vittorie in entrambe le finali di specialità TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Le Farfalle volano sul tetto d'Europa vincendo la medaglia d'oro in ...Agli Europei di Ginnastica Ritmica arriva un oro storico per l'Italia. Sofia Raffaeli diventa la prima azzurra a vincere l'oro nella specialità col cerchio.