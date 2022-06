Europei di ritmica | le Farfalle sono vicecampionesse a Tel Aviv

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 giugno 2022) Leazzurre si confermano vice campionesse d’Europa come a Varna 2021. Un argento che vale oro per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris che salgono sul secondo gradino del podio All Around al 38° Campionato Continentale israeliano con il totale, sui due attrezzi, di 69.650 punti. La Squadra nazionale, allenata dalla Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia di Desio, finiscono dietro ad Israele, oro con 69.950 punti e davanti all’Azerbaijan, bronzo con 65.400. Quarto posto per la Bulgaria, a quota 64.150. Reduci da tre medaglie d’oro alla Coppa del Mondo di Pesaro, le Avieri dell’Aeronautica Militare hanno iniziato il concorso generale nel primo gruppo, partendo ai 3 nastri e 2 palle, montato sulle note di un medley “Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men” di ...