"Espulso tra poche ore". M5s, vertice d'emergenza per far fuori Di Maio: l'accelerazione (Di domenica 19 giugno 2022) In un M5s allo sbando è stata convocata per oggi, domenica 19 giugno un consiglio nazionale straordinario. Sul metaforico banco degli imputati Luigi Di Maio: si discuterà della sua espulsione dal partito in seguito al durissimo attacco contro il leader, Giuseppe Conte, circa l'invio delle armi a Kiev. Un vertice convocato in fretta e furia dopo il caos scatenato dal documento che una parte dei pentastellati vorrebbe presentare il 21 giugno al Senato in occasione dell'intervento di Mario Draghi prima del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Con la risoluzione, di fatto, si chiede lo stop all'invio di armi all'Ucraina. Risoluzione che per Di Maio è "pericolosa per la sicurezza nazionale". Siamo dunque, probabilmente, al redde rationem. Come detto, si deciderà se espellere Di Maio oppure sconfessarlo, rimarcando come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) In un M5s allo sbando è stata convocata per oggi, domenica 19 giugno un consiglio nazionale straordinario. Sul metaforico banco degli imputati Luigi Di: si discuterà della sua espulsione dal partito in seguito al durissimo attacco contro il leader, Giuseppe Conte, circa l'invio delle armi a Kiev. Unconvocato in fretta e furia dopo il caos scatenato dal documento che una parte dei pentastellati vorrebbe presentare il 21 giugno al Senato in occasione dell'intervento di Mario Draghi prima del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Con la risoluzione, di fatto, si chiede lo stop all'invio di armi all'Ucraina. Risoluzione che per Diè "pericolosa per la sicurezza nazionale". Siamo dunque, probabilmente, al redde rationem. Come detto, si deciderà se espellere Dioppure sconfessarlo, rimarcando come ...

Pubblicità

tra_mon : RT @pbecchi: Oggi Consiglio nazionale del M5S: o Di Maio fa il passo indietro richiesto da Conte o viene espulso (e si porta dietro tutti q… - LucaDColella : RT @Zincoritorna: Stanotte ho sognato una finale di Champions Juventus-Palermo. Finita 3-5 per i siciliani che schieravano tra gli altri De… - Zincoritorna : Stanotte ho sognato una finale di Champions Juventus-Palermo. Finita 3-5 per i siciliani che schieravano tra gli al… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Padova, espulso Ronaldo tra i veneti per una testata ai danni di Perrotta - Mediagol : Palermo-Padova, espulso Ronaldo tra i veneti per una testata ai danni di Perrotta -