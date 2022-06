Eni entra nel progetto per aumentare l’export di gas naturale liquefatto del Qatar. Descalzi: “Pietra miliare per diversificazione” (Di domenica 19 giugno 2022) Una significativa Pietra miliare nel solco dell’obiettivo di diversificare le fonti energetiche. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi ha così definito l’accordo che ha visto il Cane a sei zampe essere ammesso nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar. Il gruppo petrolifero italiano al terzo giorno di taglio di forniture di gas dalla Russia ha annunciato di essere stato selezionato da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North Field East, nel paese del Golfo. Purtroppo il progetto non sarà operativo prima del 2025, ma quando entrerà nel vivo consentirà di aumentare la capacità di esportazione di Gnl del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Una significativanel solco dell’obiettivo di diversificare le fonti energetiche. L’amministratore delegato di Eni, Claudioha così definito l’accordo che ha visto il Cane a sei zampe essere ammesso nel più grandeal mondo di gas(Gnl) in. Il gruppo petrolifero italiano al terzo giorno di taglio di forniture di gas dalla Russia ha annunciato di essere stato selezionato daEnergy come nuovo partner internazionale per l’espansione delNorth Field East, nel paese del Golfo. Purtroppo ilnon sarà operativo prima del 2025, ma quando entrerà nel vivo consentirà dila capacità di esportazione di Gnl del ...

