Energia: Unimpresa, governi Ue trovino accordo per price-cap (Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Un tema chiave, in questa fase, è il costo dell'Energia: l'aumento dei prezzi di gas, carburanti ed Energia elettrica ha conseguenze importanti sull'inflazione, quindi serve un tetto al prezzo, un price-cap, e serve immediatamente. E si devono coordinare i governi di tutta l'Unione europea. La politica della Bce, insomma, non è sufficiente in questa situazione e va coordinata con interventi sull'economia, sull'economia reale, altrimenti c'è il rischio che si producano effetti opposti e lo abbiamo visto: in pochi giorni, l'annuncio del rialzo dei tassi ha messo in difficoltà la gestione di molte finanze statali, a cominciare dalla nostra''. Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora. ''In questi giorni ci sono state molte considerazioni, osservazioni, ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Un tema chiave, in questa fase, è il costo dell': l'aumento dei prezzi di gas, carburanti edelettrica ha conseguenze importanti sull'inflazione, quindi serve un tetto al prezzo, un-cap, e serve immediatamente. E si devono coordinare idi tutta l'Unione europea. La politica della Bce, insomma, non è sufficiente in questa situazione e va coordinata con interventi sull'economia, sull'economia reale, altrimenti c'è il rischio che si producano effetti opposti e lo abbiamo visto: in pochi giorni, l'annuncio del rialzo dei tassi ha messo in difficoltà la gestione di molte finanze statali, a cominciare dalla nostra''. Lo dichiara il vicepresidente di, Giuseppe Spadafora. ''In questi giorni ci sono state molte considerazioni, osservazioni, ...

Pubblicità

TV7Benevento : Energia: Unimpresa, governi Ue trovino accordo per price-cap - - AgenziaOpinione : UNIMPRESA * ENERGIA: SPADAFORA, « I GOVERNI UE TROVINO UN ACCORDO PER IL “PRICE-CAP”, AIUTARE FAMIGLIE – IMPRESE –… - unimpresa : ?? ENERGIA: UNIMPRESA, GOVERNI UE TROVINO ACCORDO PER PRICE-CAP - Mediatrice90 : RT @UNHCRItalia: L'azione per il clima di un rifugiato, per i rifugiati! Vasco aiuta i rifugiati e la comunità locale nel campo di Kakuma,… - Dondolino72 : RT @UNHCRItalia: L'azione per il clima di un rifugiato, per i rifugiati! Vasco aiuta i rifugiati e la comunità locale nel campo di Kakuma,… -