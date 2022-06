Empoli | Parisi | «Ho tante squadre che mi seguono | vedremo…»

(Di domenica 19 giugno 2022) Il terzino dell’ha parlato delle voci di mercato sul proprio conto e delle sue intenzioni per il futuro Fabiano, terzino dell’e della Nazionale Under 21, in una intervista a Sport Channel 14 ha parlato del suo futuro. STAGIONE – «Credo che dopo questa stagione mi manchi solo il gol, sia in Serie A che In Nazionale. Spero arrivi presto. Ho fatto tanto sacrifici che mi hanno portato dove sono arrivato, ma, come diceva sempre mio padre, devo restare sempre con i piedi per terra ed essere una persona molto umile». FUTURO – «Domani parto per le vacanze, mi godo un po’ la famiglia e la fidanzata. Per il resto vedrò con il mio procuratore. Dopo una stagione in Serie A, hoche mi osservano e che mida tanto tempo». ...

