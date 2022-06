Elly Schlein risponde a Giorgia Meloni sul comizio in Spagna. “Solo odio, ma nessuna soluzione” | VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) “Non servono donne al comando se non difendono i diritti delle altre donne”. La vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein scende in campo contro Giorgia Meloni e il suo comizio in Spagna. Lo fa nella serata finale di Repubblica delle Idee 2022. Presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, la scrittrice Chiara Valerio, in un incontro moderato dal vicedirettore Francesco Bei. “Nel suo comizio all’incontro di Vox ho visto tanto odio ma – ha detto la vicepresidente – le vorrei dire che con l’odio non si governa un paese”. Qui il VIDEO integrale dell’intervento della vice-presidente, all’interno del quale anche alla risposta alla leader di Forza Italia. Visualizza questo post su ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) “Non servono donne al comando se non difendono i diritti delle altre donne”. La vicepresidente dell’Emilia-Romagnascende in campo controe il suoin. Lo fa nella serata finale di Repubblica delle Idee 2022. Presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, la scrittrice Chiara Valerio, in un incontro moderato dal vicedirettore Francesco Bei. “Nel suoall’incontro di Vox ho visto tantoma – ha detto la vicepresidente – le vorrei dire che con l’non si governa un paese”. Qui ilintegrale dell’intervento della vice-presidente, all’interno del quale anche alla risposta alla leader di Forza Italia. Visualizza questo post su ...

BrunellaCalabre : RT @crlggg: Rep Idee, Elly Schlein a Meloni: 'No cara Giorgia, non si governa con l'odio' - calalaruta : Non posso che condividere. Rep Idee, Elly Schlein a Meloni: 'No cara Giorgia, non si governa con l'odio'… - TerrinoniL : Rep Idee, Elly Schlein a Meloni: 'No cara Giorgia, non si governa con l'odio' - ErBovetti : La differenza tra due donne, una parla di politica e l'altra urla. Grazie cara Elly ????Rep Idee, Elly Schlein a Mel… - repubblica : RT @eziomauro: Rep Idee, Elly Schlein a Meloni: 'No cara Giorgia, non si governa con l'odio' - la Repubblica -