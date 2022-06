Elisabetta diserta il Royal Ascot per la prima volta dalla sua incoronazione (Di domenica 19 giugno 2022) LONDRA – La regina Elisabetta d’Inghilterra per la prima volta dalla sua incoronazione non ha partecipato a nessuna delle 5 giornate del Royal Ascot, la celebre corsa ippica dove nobildonne e celebrità fanno a gare per sfoggiare le mise più appariscenti, in particolare i cappelli. Lo hanno confermato i responsabili dell’ippodromo di Ascot, citati da Sky News, precisando che la sovrana continua ad avere “problemi di mobilità” che non le hanno consentito di presenziare. Elisabetta II intervenne per la prima volta al Royal Ascot nel 1946 e dalla sua ascesa al trono 70 anni fa ha sempre partecipato ad almeno una giornata di corse (è una grande appassionata ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 giugno 2022) LONDRA – La reginad’Inghilterra per lasuanon ha partecipato a nessuna delle 5 giornate del, la celebre corsa ippica dove nobildonne e celebrità fanno a gare per sfoggiare le mise più appariscenti, in particolare i cappelli. Lo hanno confermato i responsabili dell’ippodromo di, citati da Sky News, precisando che la sovrana continua ad avere “problemi di mobilità” che non le hanno consentito di presenziare.II intervenne per laalnel 1946 esua ascesa al trono 70 anni fa ha sempre partecipato ad almeno una giornata di corse (è una grande appassionata ...

