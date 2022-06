Elio Vito lascia Forza Italia e si dimette da deputato | «Partito senza ideali che elogia Putin e si allea con Casapound»

(Di domenica 19 giugno 2022)e sida. Lo annuncia in una lettera inviata al presidente della Camera Roberto Fico: «Signor presidente, a seguito delle mia decisione dire, ilnelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare», scrive, che già nella giornata di ieri, 18 giugno, aveva anticipato su Twitter la sua possibile decisione. «Ho comunicato al Presidente Berlusconi che sea Lucca conferma l’apparentamento con, lascerò il», aveva scritto riferendosi al ballottaggio delle elezioni comunali nella ...

elio_vito : A seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le m… - elio_vito : Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito. - elio_vito : Scusate se insisto. Dopo il tragico suicidio di Cloe Bianco e le mancate scuse dell'Assessore Donazzan, ho presenta… - sanfolle : RT @martinsileno: @elio_vito Per fortuna la decisione è arrivata di domenica, a borse chiuse. - Raffael02081877 : @di_reddito @elio_vito Davvero? Quindi il centro si allarga? Stai facendo un bel sporco lavoro Presidente! Anche l'altro! ?????? -

