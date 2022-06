Elio Vito lascia Forza Italia e Parlamento: "Partito esempio del peggiore trasformismo" (Di domenica 19 giugno 2022) Terremoto in casa Forza Italia: Elio Vito lascia il Partito e si dimette da deputato. Un addio ufficializzato con una lunga lettera in cui non risparmia polemiche alla compagine azzurra. "Signor Presidente della Camera dei deputati, a seguito... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022) Terremoto in casaile si dimette da deputato. Un addio ufficializzato con una lunga lettera in cui non risparmia polemiche alla compagine azzurra. "Signor Presidente della Camera dei deputati, a seguito...

Pubblicità

elio_vito : A seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le m… - elio_vito : Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito. - elio_vito : Scusate se insisto. Dopo il tragico suicidio di Cloe Bianco e le mancate scuse dell'Assessore Donazzan, ho presenta… - Ve10Ve_Ghost : @elio_vito Mi dispiace molto Elio che non è riuscito in quello che voleva fare, ma era da tempo evidente che non er… - MarcelloLhippy : @elio_vito Ohhhh, finalmente quindi potrà tornare a fare il suo lavoro... -