Elio Vito | ' Forza Italia elogia Putin e si allea con i fascisti | mi dimetto dal partito e da deputato'

Avevo già lasciato gli incarichi di partito dopo il vergognoso applauso alla bocciatura del ddl Zan", deputato storico di Forza Italia, lascia il partito e l'incarico a Montecitorio: "...Lo aveva annunciato e oggi è arrivata la decisione ufficiale.ha deciso di lasciare Forza Italia e, contestualemente, di non sedere più in Parlamento. "Signor presidente della Camera dei deputati, a seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, ..."Signor Presidente della Camera dei deputati, a seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare.Lo storico parlamentare azzurro spiega le ragioni della sua scelta: «Le posizioni di Berlusconi su Putin e la guerra in Ucraina e l’apparentamento di Forza Italia a Lucca con Casapound. Avevo già lasc ...