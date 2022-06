Elezioni legislative Francia, urne aperte per il secondo turno: alle 12 affluenza al 19%. Macron si gioca la maggioranza in Parlamento (Di domenica 19 giugno 2022) urne aperte in Francia per il secondo turno delle Elezioni legislative. alle 12 l’affluenza è del 18,99%, un dato leggermente superiore (+0,56%) rispetto a quello della stessa ora (18,43%) di domenica scorsa, quando le cittadine e i cittadini francesi hanno votato al primo turno. È anche in aumento, secondo Le Figaro, rispetto al secondo turno delle legislative del 2017, quando era stato del 17,75%. Tuttavia, la percentuale è inferiore al 26,41% di affluenza registrato al secondo turno delle presidenziali del 24 aprile scorso. L’esito del voto sarà decisivo per il futuro della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022)inper ildelle12 l’è del 18,99%, un dato leggermente superiore (+0,56%) rispetto a quello della stessa ora (18,43%) di domenica scorsa, quando le cittadine e i cittadini francesi hanno votato al primo. È anche in aumento,Le Figaro, rispetto aldelledel 2017, quando era stato del 17,75%. Tuttavia, la percentuale è inferiore al 26,41% diregistrato aldelle presidenziali del 24 aprile scorso. L’esito del voto sarà decisivo per il futuro della ...

