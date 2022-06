Elezioni Francia, urne aperte per secondo turno legislative (Di domenica 19 giugno 2022) Seggi aperti in Francia da questa mattina alle 8 per il secondo e ultimo turno delle Elezioni legislative. Appena rieletto per un secondo mandato, il presidente Emmanuel Macron rischia di non riuscire ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Seggi aperti inda questa mattina alle 8 per ile ultimodelle. Appena rieletto per unmandato, il presidente Emmanuel Macron rischia di non riuscire ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Francia, seggi aperti per il secondo turno delle elezioni legislative #ANSA - Corriere : Elezioni legislative in Francia, Macron-Mélenchon: è l’ora della verità per la République - you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - Risultati reali nazionali (97% delle sezioni scrutinate) Ensemble! (Macron,… - annabennardo2 : RT @RaiNews: Oggi francesi al voto per le legislative. La maggioranza macronista a rischio dopo meno di due mesi dalle elezioni presidenzia… - telodogratis : Francia: seggi aperti per secondo turno elezioni legislative -