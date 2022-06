Elezioni Francia, Le Pen: “Macron presidente minoranza” (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi: fare di Emmanuel Macron un presidente di minoranza, senza controllo del potere”. Questo il primo commento al secondo turno delle Elezioni legislative in Francia di Marine Le Pen, la leader del Rassemblement national, che ha ottenuto – ha sottolineato – “il gruppo di deputati di gran lunga più numeroso nella storia della nostra famiglia politica”. Un gruppo che – promette Le Pen, che è stata rieletta deputata nell’undicesima circoscrizione del Pas-de-Calais con il 61,03% dei voti, battendo la candidata di Nupes Marine Tondelier – farà “un’opposizione ferma, ma rispettosa delle istituzioni”, contro “i decostruttori dall’alto, i Macronisti, e dal basso, la Nupes”. Il Rassemblement national di Marine Le Pen avrebbe ottenuto 89 seggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi: fare di Emmanuelundi, senza controllo del potere”. Questo il primo commento al secondo turno dellelegislative indi Marine Le Pen, la leader del Rassemblement national, che ha ottenuto – ha sottolineato – “il gruppo di deputati di gran lunga più numeroso nella storia della nostra famiglia politica”. Un gruppo che – promette Le Pen, che è stata rieletta deputata nell’undicesima circoscrizione del Pas-de-Calais con il 61,03% dei voti, battendo la candidata di Nupes Marine Tondelier – farà “un’opposizione ferma, ma rispettosa delle istituzioni”, contro “i decostruttori dall’alto, iisti, e dal basso, la Nupes”. Il Rassemblement national di Marine Le Pen avrebbe ottenuto 89 seggi ...

