Elezioni Francia | Le Pen | “Macron presidente minoranza”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Francia, seggi aperti per il secondo turno delle elezioni legislative #ANSA - Adnkronos : Elezioni #Francia, exit poll: #Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Boom di Le Pen - TgLa7 : #Francia, Exit poll: Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Prime proiezioni delle elezioni legislative in… - tribuna_treviso : FRANCIA ALLE URNE / Balzo per Le Pen, decuplica i seggi. Mélenchon: scacco elettorale e morale della “macronia” - maryfagi : RT @OrtigiaP: Elezioni Francia, exit poll: Macron perde maggioranza assoluta e con grande soddisfazione vediamo Il Rassemblement national… -

... lo ha detto la leader del Rassemblemnt National, Marine Le Pen, commentando le prime proiezioni del secondo turno dellelegislative. 'La nostra unica bussola è l'interesse dellae ...Urne chiuse per i francesi, chiamati a votare per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. Secondo le prime proiezioni, la coalizione del presidente crolla e non raggiunge la maggioranza ...La nostra unica bussola è l’interesse della Francia e del popolo francese", ha garantito. Le Pen aveva già incassato un record di voti al ballottaggio delle elezioni presidenziali del 24 aprile, con ...Sconfitta per Emmanuel Macron, due mesi dopo la conferma all’Eliseo. Il presidente francese al secondo turno delle elezioni legislative prede la maggioranza assoluta. Vince Jean-Luc Mélenchon, il trib ...