Elezioni Andalusia | vincono i conservatori

(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Vittoria da record per iin. I 58 seggi che il Partito Popolare di Juanma Moreno ha ottenuto nelleandaluse di questa domenica rappresentano il miglior risultato storico che i “popolari” hanno raggiunto in questa regione dal ritorno della democrazia. Queste cifre, sommate ai 14 deputati di Vox, mostrano la svolta storica di questa regione a destra, con 72 deputati, contro i 37 seggi della sinistra divisa tra Psoe, Por Andalucía e Adelante Andalucía. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il partito sovranista Vox è la terza forza della regione con il 13,4 per cento dei voti (14 seggi) davanti a Por(allleanza che ingloba Unidas Podemos, Sinistra Unita ed altri movimenti di ...Seggi aperti fino alle 20 nella regione dell'dove oggi si vota per leamministrative. Indetta in anticipo dal governatore uscente Juanma Moreno, che da inizio 2019 ha guidato una coalizione di centro - destra tra il Partito ...Vittoria da record per i conservatori in Andalusia. I 58 seggi che il Partito Popolare di Juanma Moreno ha ottenuto nelle elezioni andaluse di questa domenica rappresentano il miglior risultato storic ...I socialisti del premier Pedro Sanchez sono scesi dai 33 seggi del 2018 a 31. Più di 6 milioni e 600mila persone avevano diritto di voto alle elezioni in Andalusia, che il Partito Popolare spera ...