Elettra Lamborghini insultata mentre si esibisce. Lei replica: “scemo…” (Video) (Di domenica 19 giugno 2022) Elettra Lamborghini si stava esibendo sul palco quando un ragazzo ha iniziato ad insultarla. Lei si è fermata e ha replicato con: “scemo, scemo, scemo” e tutti hanno urlato in coro, sostenendo la cantante Il Video è diventato virale, con le parole-sfogo di Elettra Lamborghini che ieri sera si stava esibendo in concerto in un locale, quando questo ragazzo, poi invitato ad andare via dal concerto, le ha urlato una parolaccia, insultando la cantante mentre stava lavorando. Elettra allora ha intonato uno “scemo, scemo, scemo” e si è alzato un coro a sostegno della cantante che ha spiegato dal palco l’accaduto. Il Video è diventato virale e dalle sue stories Instagram, l’artista ha spiegato l’accaduto: “su TikTok sta andando questo trend ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 giugno 2022)si stava esibendo sul palco quando un ragazzo ha iniziato ad insultarla. Lei si è fermata e hato con: “scemo, scemo, scemo” e tutti hanno urlato in coro, sostenendo la cantante Ilè diventato virale, con le parole-sfogo diche ieri sera si stava esibendo in concerto in un locale, quando questo ragazzo, poi invitato ad andare via dal concerto, le ha urlato una parolaccia, insultando la cantantestava lavorando.allora ha intonato uno “scemo, scemo, scemo” e si è alzato un coro a sostegno della cantante che ha spiegato dal palco l’accaduto. Ilè diventato virale e dalle sue stories Instagram, l’artista ha spiegato l’accaduto: “su TikTok sta andando questo trend ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di Ti… - fanpage : In discoteca a Riccione per un dj-set, Elettra Lamborghini ha interrotto l’esibizione per cacciare un hater. L’uomo… - massimo_san : Adoro questa donna! - vera_wolf : RT @perchetendenza: 'Elettra Lamborghini': Per la sua reazione agli insulti a lei rivolti ripetutamente da un ragazzo presente tra il pubbl… - StefanoGrassia : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di TikTok… -