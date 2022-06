Elettra Lamborghini insultata da un “loser” ferma tutto e tira fuori le unghie: “Fuori dai coglion* scemo!” – VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) Serata da dimenticare per Elettra Lamborghini. Durante un djset in un noto locale, l’artista è stata costretta a fermarsi. “Mi sento a disagio”, ha ammesso. Ma cosa è successo? A spiegarlo è stata la stessa cantante sui social in un lungo VIDEO (in apertura). Elettra Lamborghini offesa durante la sua esibizione, costretta a fermare tutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 giugno 2022) Serata da dimenticare per. Durante un djset in un noto locale, l’artista è stata costretta arsi. “Mi sento a disagio”, ha ammesso. Ma cosa è successo? A spiegarlo è stata la stessa cantante sui social in un lungo(in apertura).offesa durante la sua esibizione, costretta are... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Elettra Lamborghini insultata da un “loser” ferma tutto e tira fuori le unghie: “Fuori dai coglion* scemo!” – VIDEO… - efdiegi_ : Elettra Lamborghini nelle storie ig che sputtana un povero sfigato che la derideva al concerto per un trend di TikTok, semplicemente ?????????? - RossellaVisaggi : @marpos_ Come Elettra Lamborghini? - StefanoGrassia : la queen Elettra Lamborghini che non la manda a dire allo sfigato che la insulta al suo concerto: - ConventoLonato : A -