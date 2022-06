Elettra Lamborghini furiosa, insulti al pubblico durante il dj set: «Siete dei looser». Cosa è successo (Di domenica 19 giugno 2022) Elettra Lamborghini su di giri. durante la serata in discoteca, dove la cantante ha presentato il singolo “Caramello”, ha avviato un djset. Doveva essere un evento festoso, all’insegna del ballo e della musica, ma ad un certo punto il clima si è fatto teso e sono partiti gli insulti. Elettra, a un certo punto, mentre si stava esibendo sul palco, ha fermato la performance e ha iniziato ad inveire contro alcune persone presenti tra il pubblico. Un ragazzo che stava assistendo alla sua esibizione ha iniziato a rivolgere all’ereditiera parole forti. e poco rispettose. Lamborghini ha perso la pazienza ed è letteralmente sbottata. «Sc..mo, sc…mo, sc…mo» è il coro che l’artista ha lanciato in direzione del giovane. A raccontare tutto è stata proprio Elettra ... Leggi su blog.libero (Di domenica 19 giugno 2022)su di giri.la serata in discoteca, dove la cantante ha presentato il singolo “Caramello”, ha avviato un djset. Doveva essere un evento festoso, all’insegna del ballo e della musica, ma ad un certo punto il clima si è fatto teso e sono partiti gli, a un certo punto, mentre si stava esibendo sul palco, ha fermato la performance e ha iniziato ad inveire contro alcune persone presenti tra il. Un ragazzo che stava assistendo alla sua esibizione ha iniziato a rivolgere all’ereditiera parole forti. e poco rispettose.ha perso la pazienza ed è letteralmente sbottata. «Sc..mo, sc…mo, sc…mo» è il coro che l’artista ha lanciato in direzione del giovane. A raccontare tutto è stata proprio...

