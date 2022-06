Edoardo lascia L’Isola dei Famosi: quasi certo il suo ritiro, ecco come sta (Di domenica 19 giugno 2022) Da Isola dei Famosi a Infermeria dei Famosi il passo è breve. Più della metà dei naufraghi sono finiti nelle mani dei dottori e dopo Patrizia Bonetti, Roger Balduino e Marco Cucolo, anche Edoardo Tavassi sarà quasi sicuramente costretto a tornare in Italia. L’ultimo daytime del reality si è chiuso con Tavassi portato su una barca verso l’infermeria per un problema al ginocchio. Alvin però non ha fornito dettagli in merito, a dare informazioni invece c’ha pensato The Pipol Tv: “Trasferimento urgente in ospedale per Edoardo Tavassi. Gravissimo problema al ginocchio per il naufrago. Adesso è nel reparto di ortopedia. Il concorrente era tra i favoriti per la vittoria ed ha salutato in lacrime tutti i suoi compagni“. Carmen è dispiaciuta per l’infortunio di Edoardo, la sua mancanza ... Leggi su biccy (Di domenica 19 giugno 2022) Da Isola deia Infermeria deiil passo è breve. Più della metà dei naufraghi sono finiti nelle mani dei dottori e dopo Patrizia Bonetti, Roger Balduino e Marco Cucolo, ancheTavassi saràsicuramente costretto a tornare in Italia. L’ultimo daytime del reality si è chiuso con Tavassi portato su una barca verso l’infermeria per un problema al ginocchio. Alvin però non ha fornito dettagli in merito, a dare informazioni invece c’ha pensato The Pipol Tv: “Trasferimento urgente in ospedale perTavassi. Gravissimo problema al ginocchio per il naufrago. Adesso è nel reparto di ortopedia. Il concorrente era tra i favoriti per la vittoria ed ha salutato in lacrime tutti i suoi compagni“. Carmen è dispiaciuta per l’infortunio di, la sua mancanza ...

