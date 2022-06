È morto Bochicchio il truffatore dei vip. Incidente in moto sulla Salaria, era ai domiciliari (Di domenica 19 giugno 2022) È una morte che farà molto discutere quella di Massimo Bochicchio noto per essere il truffatore dei vip. L’uomo morto oggi attorno a mezzogiorno in un Incidente stradale avvenuto su via Salaria. Ha perso il controllo della moto Bmw che è prima finita fuori strada e poi si è incendiata. Bochicchio è deceduto sul colpo. L’uomo era ai domiciliari e domani si sarebbe dovuto presentare in aula per la terza udienza del processo a suo carico. Era accusato di riciclaggio e abusiva attività finanziaria per aver truffato alcuni vip e personaggi dello sport. Tra cui Marcello Lippi, Antonio Conte, El Shaarawy. Era stato arrestato il 26 novembre scorso dalla Guardia di Finanza per abusivismo finanziario. Nei suoi confronti era stato eseguito un decreto di sequestro ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) È una morte che farà molto discutere quella di Massimonoto per essere ildei vip. L’uomooggi attorno a mezzogiorno in unstradale avvenuto su via. Ha perso il controllo dellaBmw che è prima finita fuori strada e poi si è incendiata.è deceduto sul colpo. L’uomo era aie domani si sarebbe dovuto presentare in aula per la terza udienza del processo a suo carico. Era accusato di riciclaggio e abusiva attività finanziaria per aver truffato alcuni vip e personaggi dello sport. Tra cui Marcello Lippi, Antonio Conte, El Shaarawy. Era stato arrestato il 26 novembre scorso dalla Guardia di Finanza per abusivismo finanziario. Nei suoi confronti era stato eseguito un decreto di sequestro ...

