“Durerà anni”. La Nato spiazza tutti gli ottimisti: fine guerra mai (Di domenica 19 giugno 2022) La guerra in Ucraina "potrebbe durare anni". Ne è convinto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild, sottolineando tuttavia che "non dobbiamo rinunciare a sostenere Kiev, anche se i costi sono alti, non solo per il supporto militare, ma anche per l'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari”. Un prezzo che secondo Stoltenberg "non è paragonabile a quello che gli ucraini devono pagare ogni giorno con le loro vite". "Inoltre - ha avvertito - se Putin dovesse raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto con la guerra in Georgia del 2008 e l'occupazione della Crimea nel 2014, allora pagheremo un prezzo molto più alto". Da qui l'invito a sostenere Kiev con l'invio delle armi: "Gli ucraini si stanno difendendo coraggiosamente dagli ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Lain Ucraina "potrebbe durare". Ne è convinto il segretario generale dellaJens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild, sottolineando tuttavia che "non dobbiamo rinunciare a sostenere Kiev, anche se i costi sono alti, non solo per il supporto militare, ma anche per l'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari”. Un prezzo che secondo Stoltenberg "non è paragonabile a quello che gli ucraini devono pagare ogni giorno con le loro vite". "Inoltre - ha avvertito - se Putin dovesse raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto con lain Georgia del 2008 e l'occupazione della Crimea nel 2014, allora pagheremo un prezzo molto più alto". Da qui l'invito a sostenere Kiev con l'invio delle armi: "Gli ucraini si stanno difendendo coraggiosamente dagli ...

