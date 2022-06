Donatella uccisa dal marito | le parole d' amore per il marito nell' ultima story Instagram | ' Siamo la fine del mondo'

Pubblicità

Radio1Rai : ??#Femminicidio Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, che poi si è allontanato da casa… - elimir73 : RT @Radio1Rai: ??#Femminicidio Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, che poi si è allontanato da casa ed è ric… - fanpage : Ch è Donatella Miccoli, la 38enne uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca, che è stato trovato morto dopo es… - Direttanews0 : ?? Una #donna di 38 anni, Donatella #Miccoli, è stata #uccisa con una coltellata da suo #marito Matteo #Verdesca, ch… - NewsTV_0 : ?? Una #donna di 38 anni, Donatella #Miccoli, è stata #uccisa con una coltellata da suo #marito Matteo #Verdesca, ch… -

LECCE. Prima il litigio, poi le coltellate. Mortali.Miccoli, 38 anni, pugliese, è statadal marito nella notte, sul letto coniugale. I loro figli di 2 e 7 anni erano in casa, a Novoli, in provincia di Lecce: dormivano ignari. Subito ...a coltellate in casa: il marito Matteo trovato morto. 'Si è suicidato dandosi fuoco' La story risale alle 20 di sabato sera: i due erano andati a fare una passeggiata in centro in ...Una giovane donna uccisa, un paese sotto choc. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata ammazzata a coltellate questa notte nella sua casa di Novoli, nel Salento. Madre di due bambine, è stata uccisa nella ...L'ultima storia su Instagram risale alle 20 di sabato sera, poche ore prima che Donatella Miccoli, 38 anni, venisse uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca a Novoli, in provincia di Lecce.