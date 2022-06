Domenico Berardi ha detto sì | ecco le foto delle nozze con Francesca Fantuzzi

Leggi su blog.libero

(Di domenica 19 giugno 2022) Sono state a dir poco principesche ledi. La coppia si è giurata amore eterno a Toscolano Maderno con una romantica cerimonia in chiesa e un ricevimento da favola in una villa storica in riva al Lago di Garda. C’erano oltre 150 invitati per celebrare la favola d’amore del calciatore e l’influencer 26enne e sui social non sono mancate le immagini della giornata.era stupenda in un pomposo abito di pizzo bianco, el’ha attesa all’altare emozionato con in braccio il loro piccono Nicolò, nato a dicembre 2020. Tra gli inviati all’evento c’erano molti dei compagni di squadra di, tra cui Stefano Sensi con la moglie Giulia Amodio, Giacomo Raspadori, Marco Benassi e Federico Peluso. Dopo ...