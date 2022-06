"Dobbiamo metterci Zelensky": la bordata del leghista Romeo, Veronica Gentili di sasso | Video (Di domenica 19 giugno 2022) Tra gli ospiti della puntata di Controcorrente di sabato 18 giugno - la prima puntata che apre la parentesi estiva della trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4, sarà infatti in onda tutti i giorni - ecco Massimiliano Romeo, senatore e presidente dei senatori della Lega a Palazzo Madama. Si parla di Ucraina e Romeo esprime il suo punto di vista sulle modalità con cui provare a raggiungere un accordo di pace, o almeno un inizio di trattativa. "Oggi si comincia a ragionare e la gente capisce che si deve andare nella direzione del negoziato. Siamo più propensi a spingere e a dire che bisogna sostenere la difesa dell'Ucraina, ma allo stesso tempo convincere Volodymyr Zelensky a trattare", sottolinea con evidente riferimento alle ultime prese di posizione del premier ucraino, che ripete ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Tra gli ospiti della puntata di Controcorrente di sabato 18 giugno - la prima puntata che apre la parentesi estiva della trasmissione condotta dasu Rete 4, sarà infatti in onda tutti i giorni - ecco Massimiliano, senatore e presidente dei senatori della Lega a Palazzo Madama. Si parla di Ucraina eesprime il suo punto di vista sulle modalità con cui provare a raggiungere un accordo di pace, o almeno un inizio di trattativa. "Oggi si comincia a ragionare e la gente capisce che si deve andare nella direzione del negoziato. Siamo più propensi a spingere e a dire che bisogna sostenere la difesa dell'Ucraina, ma allo stesso tempo convincere Volodymyra trattare", sottolinea con evidente riferimento alle ultime prese di posizione del premier ucraino, che ripete ...

