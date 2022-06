Diretta "Preparatevi al peggio": terrore a Lugansk, chi è quest'uomo (e cosa anticipa) (Di domenica 19 giugno 2022) Siamo al 116esimo giorno di guerra in Ucraina. La Nato avverte: il conflitto può durare anni. A San Pietroburgo, terminato il Forum di Vladimir Putin. Continua ad infuriare la battaglia in Donbass. Volodymyr Zelensky, dopo Mykolaiv, si è recato in visita ad Odessa. In Italia, il M5s si sta dilaniando sulle forniture di armi. Per Mosca, queste le parole della Zakharova, "la vecchia Ucraina non esiste più". Ore 09.07 Lugansk, il governatore: ci prepariamo al peggio Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, la regione dell'Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la situazione attuale è "difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme poiché i russi stanno bombardando le nostre truppe 24 ore al giorno. C'è un'espressione: prepararsi al peggio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Siamo al 116esimo giorno di guerra in Ucraina. La Nato avverte: il conflitto può durare anni. A San Pietroburgo, terminato il Forum di Vladimir Putin. Continua ad infuriare la battaglia in Donbass. Volodymyr Zelensky, dopo Mykolaiv, si è recato in visita ad Odessa. In Italia, il M5s si sta dilaniando sulle forniture di armi. Per Mosca,e le parole della Zakharova, "la vecchia Ucraina non esiste più". Ore 09.07, il governatore: ci prepariamo alSergiy Gaiday, il governatore del, la regione dell'Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la situazione attuale è "difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme poiché i russi stanno bombardando le nostre truppe 24 ore al giorno. C'è un'espressione: prepararsi ale ...

