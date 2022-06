DIRETTA MotoGP, GP Germania 2022 LIVE: Quartararo sempre più padrone. Bagnaia: ennesima caduta (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL CANADA 2022 DI F1 DALLE 20.00 L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA 14.49 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.46 La classifica del Mondiale è impietosa: Quartararo guida con 172 punti, +34 su Aleix Espargarò, +61 su Zarco, +72 su Bastianini, +90 su Brad Binder, +91 su Bagnaia e Miller. 14.44 Bagnaia è caduto al 4° giro mentre si trovava in seconda posizione. Come ha visto che Quartararo stava allungando, è andato subito in confusione, perdendo il posteriore e scivolando alla curva 1 in fondo al rettilineo. 14.43 Gli altri italiani: 11° Bezzecchi, 13° Morbidelli, 14° Dovizioso. 14.42 Zarco chiude ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DEL GP DEL CANADADI F1 DALLE 20.00 L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA 14.49 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.46 La classifica del Mondiale è impietosa:guida con 172 punti, +34 su Aleix Espargarò, +61 su Zarco, +72 su Bastianini, +90 su Brad Binder, +91 sue Miller. 14.44è caduto al 4° giro mentre si trovava in seconda posizione. Come ha visto chestava allungando, è andato subito in confusione, perdendo il posteriore e scivolando alla curva 1 in fondo al rettilineo. 14.43 Gli altri italiani: 11° Bezzecchi, 13° Morbidelli, 14° Dovizioso. 14.42 Zarco chiude ...

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? GUEVARA COME DA PRONOSTICO ?? Super Foggia guadagna punti su Garcia I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? DOMINIO DI FERNANDEZ in #Moto2 ?? Che sfida tra Lowes e Acosta I risultati ? - gaetanomenna85 : RT @SkySportMotoGP: ?? ANCORA EL DIABLOOOOOOOOO ?? Che battaglia tra Aleix e Miller, Pecco out Risultati ? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #Sachsenring #German #GermanGP Terza vittoria della stagione per il Campione della Yamaha, l'undic… -