DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: Verstappen favorito, Ferrari per sorprendere. Via alla gara! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO GP Canada DI OGGI IN CHIARO 19.53 La gara sarà molto lunga, ben 70 giri. Occorreranno pazienza e, soprattutto, la reattività giusta per reagire ad eventuali dinamiche imprevedibili come l’ingresso della Safety Car o l’esposizione delle bandiere rosse. 19.50 Buonasera amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo GP del Canada 2022 che potrebbe riservare sorprese, chissà se gradite o sgradite. 19.47 Attenzione alla prima piega del tracciato canadese. Lo spazio non è molto, le nuove monoposto non aiutano i 20 protagonisti che stanno per entrare nelle rispettive monoposto. 19.45 Quarto posto per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes partirà alle spalle di Carlos Sainz con la prima ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIO GPDI OGGI IN CHIARO 19.53 La gara sarà molto lunga, ben 70 giri. Occorreranno pazienza e, soprattutto, la reattività giusta per reagire ad eventuali dinamiche imprevedibili come l’ingresso della Safety Car o l’esposizione delle bandiere rosse. 19.50 Buonasera amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo GP delche potrebbe riservare sorprese, chissà se gradite o sgradite. 19.47 Attenzioneprima piega del tracciato canadese. Lo spazio non è molto, le nuove monoposto non aiutano i 20 protagonisti che stanno per entrare nelle rispettive monoposto. 19.45 Quarto posto per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes partirà alle spalle di Carlos Sainz con la prima ...

