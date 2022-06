DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: orario gara TV8. Doppia penalità per Leclerc: “Pronto per la rimonta” (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLES Leclerc E’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° F1 SU TV8: orario gara IN CHIARO DOMENICA 19 GIUGNO CARLOS SAINZ: “DOMANI CERCHERO’ DI VINCERE” FERNANDO ALONSO: “ATTACCHERO’ VERSTAPPEN ALLA PRIMA CURVA” MAX VERSTAPPEN: “NON HO COMMESSO ERRORI” CHARLES Leclerc: “FERRARI MIGLIORATA SUL BAGNATO. Pronto PER LA rimonta” PERCHE’ CARLOS SAINZ E’ FINITO SOTTO INVESTIGAZIONE E COSA E’ SUCCESSO CON OCON 23.25 Grazie per averci seguito e buona notte. Appuntamento a domani alle 20.00 per la gara. Un saluto sportivo. 23.22 Sulla carta Charles Leclerc dovrà limitare il più possibile i danni domani. La gara sarà asciutta. ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLESE’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° F1 SU TV8:IN CHIARO DOMENICA 19 GIUGNO CARLOS SAINZ: “DOMANI CERCHERO’ DI VINCERE” FERNANDO ALONSO: “ATTACCHERO’ VERSTAPPEN ALLA PRIMA CURVA” MAX VERSTAPPEN: “NON HO COMMESSO ERRORI” CHARLES: “FERRARI MIGLIORATA SUL BAGNATO.PER LA” PERCHE’ CARLOS SAINZ E’ FINITO SOTTO INVESTIGAZIONE E COSA E’ SUCCESSO CON OCON 23.25 Grazie per averci seguito e buona notte. Appuntamento a domani alle 20.00 per la. Un saluto sportivo. 23.22 Sulla carta Charlesdovrà limitare il più possibile i danni domani. Lasarà asciutta. ...

