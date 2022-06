DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: Leclerc cerca la rimonta. Orario gara TV8 (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: Orario GP Canada DI OGGI IN CHIARO LA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLES Leclerc E’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° MAX VERSTAPPEN FAVORITO PER LA gara, PUO’ DARE UNA SPALLATA AL MONDIALE LE DICHIARAZIONI DI MICK SCHUMACHER: “FELICISSIMO DEL RISULTATO” LE DICHIARAZIONI DI CHRISTIAN HORNER: “MAX IMPRESSIONANTE, PECCATO PER CHECO” LE DICHIARAZIONI DI KEVIN MAGNUSSEN: “LE CONDIZIONI METEO CI HANNO AIUTATO” LE DICHIARAZIONI DI TOTO WOLFF: “PECCATO, HAMILTON ERA DA PRIMA FILA” GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI MONTREAL LE DICHIARAZIONI DI ESTEBAN OCON FERNANDO ALONSO IN PRIMA FILA A 41 ANNI! UN RECORD PER LO SPAGNOLO SERGIO PEREZ 13ESIMO IN GRIGLIA. COS’è SUCCESSO AL MESSICANO? COME MAI DOMANI CHARLES Leclerc ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:GPDI OGGI IN CHIARO LA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLESE’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° MAX VERSTAPPEN FAVORITO PER LA, PUO’ DARE UNA SPALLATA AL MONDIALE LE DICHIARAZIONI DI MICK SCHUMACHER: “FELICISSIMO DEL RISULTATO” LE DICHIARAZIONI DI CHRISTIAN HORNER: “MAX IMPRESSIONANTE, PECCATO PER CHECO” LE DICHIARAZIONI DI KEVIN MAGNUSSEN: “LE CONDIZIONI METEO CI HANNO AIUTATO” LE DICHIARAZIONI DI TOTO WOLFF: “PECCATO, HAMILTON ERA DA PRIMA FILA” GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI MONTREAL LE DICHIARAZIONI DI ESTEBAN OCON FERNANDO ALONSO IN PRIMA FILA A 41 ANNI! UN RECORD PER LO SPAGNOLO SERGIO PEREZ 13ESIMO IN GRIGLIA. COS’è SUCCESSO AL MESSICANO? COME MAI DOMANI CHARLES...

