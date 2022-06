Diretta Diserzione | chi rifiuta l' ordine sul campo | una brutale umiliazione per Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) Siamo al 116esimo giorno di guerra in Ucraina. La Nato avverte: il conflitto può durare anni. A San Pietroburgo, terminato il Forum di Vladimir. Continua ad infuriare la battaglia in Donbass. Volodymyr Zelensky, dopo Mykolaiv, si è recato in visita ad Odessa. In Italia, il M5s si sta dilaniando sulle forniture di armi. Per Mosca, queste le parole della Zakharova, "la vecchia Ucraina non esiste più". Ore 11.43- Mosca: blocco ferroviario Kaliningrad viola leggi internazionali Il Cremlino reagisce con durezza alle restrizioni imposte dalla Lituania al traffico ferroviario di merci tra l'enclave russe di Kaliningrad e il resto del territorio russo. "L'incipiente blocco di Kaliningrad viola la legge internazionale", tuona Konstantin Kosachev, vice-presidente del Consiglio della Federazione russa, la camera alta del Parlamento, in un post su Telegram. "Come stato ...