Diossine a Fiumicino | Montino chiude materne e nidi a Parco Leonardo anche il 20 e il 21 giugno

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 giugno 2022)– “Su indicazione della Asl Roma 3, in via prudenziale e considerati i livelli di diossina rilevati sul nostro territorio (leggi qui) a seguito dell’incendio del Tmb di Malagrotta, sto per firmare una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei, delle scuole dell’infanzia e delle attività ludico ricreative pubbliche e privatenei giorni di lunedì 20 e martedì 21?. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicnio, Esterino. “Il provvedimento riguarda, ovviamente,, Pleiadi, Vignole, via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana – ricorda il sindaco -. Restano in vigorele altre misure e cioè il divieto di consumo di frutta e ...