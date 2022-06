Diossina Malagrotta | paura a Fiumicino | ' Scuole chiuse fino ai nuovi risultati Arpa'

Pubblicità

Incendio, rapporto Arpa: diossine oltre i limiti a Fiumicino Roma, 19 giugno 2022 "oltre la soglia, Fiumicino estende chiusura delle scuole fino a martedì per evitare i danni dovuti all' ...'Su indicazione della Asl RM3, in via prudenziale e considerati i livelli dirilevati sul nostro territorio a seguito dell'incendio del TMB di, sto per firmare una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle attività ...Il sindaco firmerà oggi una nuova ordinanza: scuole e asili chiusi fino al 21 giugno. Montino: "Martedì i risultati dei filtri delle centraline, in base ai dati decideremo nuovi provvedimenti" ...Su indicazione della Asl RM3, in via prudenziale e considerati i livelli di diossina rilevati sul territorio a seguito dell'incendio del TMB di Malagrotta, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, co ...