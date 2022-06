Di Maria in bianconero: la foto che scatena i tifosi della Juve (Di domenica 19 giugno 2022) Sono sempre di più i social, in questa calda estate, ad accendere le fantasie dei tifosi. Questa volta tocca ad Angel Di Maria , l'argentino inseguito dalla Juve ma che continua a rinviare la sua ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Sono sempre di più i social, in questa calda estate, ad accendere le fantasie dei. Questa volta tocca ad Angel Di, l'argentino inseguito dallama che continua a rinviare la sua ...

Pubblicità

pazzamentejuve : A piccoli passi prosegue l’avvicinamento della Juventus ad Angel Di María. Moderata fiducia. Anche Allegri in press… - mesanti64 : @Er_Libanese7 Andrà tutto bene. No Di Maria? Pazienza, peggio per lui faremo altro colpo. Si Di Maria? Benissimo. F… - FrammentiBN : Il BiancoNero: - FrammentiBN : Il BiancoNero: - scorpi0fc : @giuseppeJ1306 allora sicuro di maria bianconero -