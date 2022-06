Di Maio si accorge solo ora che il M5S è il partito dell'odio (Di domenica 19 giugno 2022) La metamorfosi di Di Maio da arrogante capetto populista, alter ego del guerrigliero Di Battista nonché sodale dei gilet gialli francesi, a impeccabile ministro degli Esteri in grado di mantenere dritta la barra atlantista in mezzo alla nuova guerra fredda è qualcosa di inaspettato e anche di prodigioso: anche l'astrusa teoria dell'uno vale uno, insomma, può partorire qualche eccellenza, come l'eccezione che conferma la regola e come il sangue cavato dalle rape. Ma il fatto è che questa sua nuova postura politica lo ha messo in rotta di collisione con il professor Conte, leader grillino pro tempore, che ha fatto il percorso inverso: dal profilo istituzionale dei tempi di Palazzo Chigi fino al radicalismo populista più sfrontato, nel tentativo per ora vano di recuperare la spinta propulsiva delle origini predicando il verbo pacifista a ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) La metamorfosi di Dida arrogante capetto populista, alter ego del guerrigliero Di Battista nonché sodale dei gilet gialli francesi, a impeccabile ministro degli Esteri in grado di mantenere dritta la barra atlantista in mezzo alla nuova guerra fredda è qualcosa di inaspettato e anche di prodigioso: anche l'astrusa teoria'uno vale uno, insomma, può partorire qualche eccellenza, come l'eccezione che conferma la regola e come il sangue cavato dalle rape. Ma il fatto è che questa sua nuova postura politica lo ha messo in rotta di collisione con il professor Conte, leader grillino pro tempore, che ha fatto il percorso inverso: dal profilo istituzionale dei tempi di Palazzo Chigi fino al radicalismo populista più sfrontato, nel tentativo per ora vano di recuperare la spinta propulsivae origini predicando il verbo pacifista a ...

Pubblicità

tempoweb : Luigi #DiMaio si accorge solo ora che il #Movimento5Stelle è il partito dell'odio #conte #m5s #19giugno… - walter63631215 : RT @vncnzvlln92: Di Maio che sente odore di 'no' al suo terzo mandato e quindi comincia a vomitare bile sul nuovo corso di quello che in te… - i_pmt : RT @vncnzvlln92: Di Maio che sente odore di 'no' al suo terzo mandato e quindi comincia a vomitare bile sul nuovo corso di quello che in te… - caterino_teresa : RT @vncnzvlln92: Di Maio che sente odore di 'no' al suo terzo mandato e quindi comincia a vomitare bile sul nuovo corso di quello che in te… - antomariateres1 : RT @vncnzvlln92: Di Maio che sente odore di 'no' al suo terzo mandato e quindi comincia a vomitare bile sul nuovo corso di quello che in te… -