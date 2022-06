De Jong Manchester United, i Red Devils pensano alla nuova offerta (Di domenica 19 giugno 2022) De Jong al Manchester United, la trattativa tra le due parti entra nel vivo. Inglesi pronti ad una nuova offerta per il giocatore Il futuro di Frenkie De Jong potrebbe essere in Premier League. Sul centrocampista di proprietà del Barcellona sta infatti facendo sul serio il Manchester United, che nei prossimi giorni potrebbe presentare una nuova super proposta: l’offerta iniziale da 60 milioni più bonus era stata rifiutata dai blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Deal, la trattativa tra le due parti entra nel vivo. Inglesi pronti ad unaper il giocatore Il futuro di Frenkie Depotrebbe essere in Premier League. Sul centrocampista di proprietà del Barcellona sta infatti facendo sul serio il, che nei prossimi giorni potrebbe presentare unasuper proposta: l’iniziale da 60 milioni più bonus era stata rifiutata dai blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

