Damiano David si spoglia sul palco: la reazione dei fan è da film (Di domenica 19 giugno 2022) Damiano David si spoglia sul palco durante la partecipazione dei Maneskin ad un Festival e la reazione dei fan è da film. Damiano David manda in delirio i fan. Il frontman dei Maneskin, durante l’esibizione sul palco Pinkpop Festival che si svolge a Landgraaf, nei Paesi Bassi, ha deciso di rendere bollente l’atmosfera spogliandosi sul L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 19 giugno 2022)sisuldurante la partecipazione dei Maneskin ad un Festival e ladei fan è damanda in delirio i fan. Il frontman dei Maneskin, durante l’esibizione sulPinkpop Festival che si svolge a Landgraaf, nei Paesi Bassi, ha deciso di rendere bollente l’atmosferandosi sul L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Fra19120426 : RT @lagiulia_f: 'you do ???? you don't do ????' Lezione di Lingua Italiana con Damiano David. - tis_kriti : DAMIANO DAVID SIGNORE E SIGNORI - lizzybelladonna : @aliceinchins Damiano David é o nome dele - MARGE34 : RT @silviapisanoo: le cose belle vanno condivise?? Damiano David con la camicia aperta e la sigaretta in mano che saluta PROPRIO ME ?? come… - StefaniaPesce10 : RT @lagiulia_f: 'you do ???? you don't do ????' Lezione di Lingua Italiana con Damiano David. -