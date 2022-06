Dalle entrate in aumento 5-6 miliardi per il nuovo decreto su benzina e bollette (Di domenica 19 giugno 2022) Il ministero dell’Economia ha calcolato nei primi quattro mesi dell’anno un aumento del 18,1% nel gettito delle imposte indirette Leggi su ilsole24ore (Di domenica 19 giugno 2022) Il ministero dell’Economia ha calcolato nei primi quattro mesi dell’anno undel 18,1% nel gettito delle imposte indirette

Pubblicità

fisco24_info : Dalle entrate in aumento 5-6 miliardi per il nuovo decreto su benzina e bollette: Il ministero dell’Economia ha cal… - pepppe772 : @ACCEDIALSITO Forse non è chiaro: l'aumento è in Italia perché lo Stato vuole rientrare delle tasse in meno entrate… - lapsus_linguae : un periodo entravamo a scuola alle nove (entrate scaglionate) ma alla fine non ne ho tratto alcun beneficio perché… - tucutolauti : @marifcinter Indipendentemente dalle entrate e dalle uscite, ho come l'impressione che stiano cambiando troppo. Non sono figurine... - stwhitegm : @antonio09151406 @Idontsellnio Difficile da prevedere....non penso molto sotto i 10k..... già queste sono buone ent… -