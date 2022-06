Dalla Germania, lontano l’accordo per Kostic tra Juventus ed Eintracht Francoforte (Di domenica 19 giugno 2022) Si complica la trattativa per portare Filip Kostic alla Juventus, per un accordo che ancora non c’è tra i bianconeri e l’Eintracht Francoforte. Questo è quello che riporta l’emittente tedesca “Sport1”, affermando come la Juventus non voglia andare oltre i 12,5 milioni per il cartellino del calciatore serbo. I tedeschi però chiedono 20 milioni, così la soluzione potrebbe essere trovata a 17/18 milioni. Nulla però è ancora deciso, dunque il futuro di Kostic alla Juventus è tutt’altro che certo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Si complica la trattativa per portare Filipalla, per un accordo che ancora non c’è tra i bianconeri e l’. Questo è quello che riporta l’emittente tedesca “Sport1”, affermando come lanon voglia andare oltre i 12,5 milioni per il cartellino del calciatore serbo. I tedeschi però chiedono 20 milioni, così la soluzione potrebbe essere trovata a 17/18 milioni. Nulla però è ancora deciso, dunque il futuro diallaè tutt’altro che certo. SportFace.

Pubblicità

ladyonorato : Vediamo se la solidarietà europea interverrà in soccorso delle nostre regioni colpite dalla siccità. Autobotti in G… - Greenpeace_ITA : Nei primi 100 giorni di guerra la Russia ha guadagnato la cifra record di €93 miliardi dall'export di fonti fossili… - sportface2016 : Dalla Germania, lontano l’accordo per Kostic tra #Juventus ed #EintrachtFrancoforte - _saslo : @Gianl1974 io dalla #germania aspetto solo una cosa! VEDERE CAMMELLO! - GianniVaretto : RT @Radio1Rai: ??#Gas Misure d'emergenza in #Germania contro il taglio dei flussi dalla Russia: riduzione dei consumi di metano per l'elettr… -