Dalla Francia – Milan, occhio al PSG per Renato Sanches: le ultime (Di domenica 19 giugno 2022) Milan PSG Sanches – Stando a quanto riportato da ‘Le10Sport‘, il PSG potrebbe ostacolare il percorso del Milan per arrivare a Renato Sanches del Lille. Ecco quanto affermato. Dalla Francia – Milan, occhio al PSG per Renato Sanches: le ultime Il Milan è da tempo sulle tracce del portoghese e tra l’altro c’è anche un accordo di massima con il calciatore, non ancora quello con il Lille. Naturalmente questa fase di stallo è dovuta molto all’attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, che potrebbe rischiare di far perdere terreno ai rossoneri. Secondo il quotidiano francese, ci sarebbero dei contatti fra l’entourage del ragazzo e Luis Campos, nuovo uomo di mercato del club ... Leggi su seriea24 (Di domenica 19 giugno 2022)PSG– Stando a quanto riportato da ‘Le10Sport‘, il PSG potrebbe ostacolare il percorso delper arrivare adel Lille. Ecco quanto affermato.al PSG per: leIlè da tempo sulle tracce del portoghese e tra l’altro c’è anche un accordo di massima con il calciatore, non ancora quello con il Lille. Naturalmente questa fase di stallo è dovuta molto all’attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, che potrebbe rischiare di far perdere terreno ai rossoneri. Secondo il quotidiano francese, ci sarebbero dei contatti fra l’entourage del ragazzo e Luis Campos, nuovo uomo di mercato del club ...

